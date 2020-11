Il Giappone apre un centro test Covid al Narita per la ripresa dei viaggi internazionali

15:43

Il Giappone ha aperto un nuovo punto di test per il coronavirus nell’aeroporto Narita di Tokyo, un primo passo alla riapertura degli arrivi internazionali che sono stati chiusi per mesi a causa della pandemia.

Pubblicità

Il centro aperto al Narita è infatti dedicato ai viaggiatori provenienti da altri Paesi che hanno bisogno di dimostrare la loro negatività al virus una volta arrivati a destinazione. Il Giappone, infatti, da venerdì scorso ha allentato i freni e ammesso l’ingresso nel Paese da 9 destinazioni asiatiche.



Il laboratorio per i test, attivato dalla Nippon Medical School Foundation, è il primo all’interno di un aeroporto in Giappone e, dice la Reuters, fornisce i risultati in 6 ore.