08:01

Il turismo in uscita dall'Europa è pressoché paralizzato, dopo i nuovi lockdown che hanno colpito non solo l'Italia, ma anche Germania e Gran Bretagna. Ma in giro per il mondo ci sono alcuni paradisi con le porte aperte ai turisti, in cerca di raddrizzare un 2020 magro per tutti.

Maldive

Tra questi le Maldive, che richiedono per l'ingresso solo un test Covid negativo prodotto non oltre 96 ore. Sul sito Visit Maldive, il 9 novembre, è stato pubblicato l'elenco degli hotel, resort e guesthouse aperti (quasi tutti).



Bahamas

Pronte per la stagione invernale anche le Bahamas, riaperte dal 6 novembre (anche qui serve il test negativo). Alcuni degli hotel e resort più esclusivi si preparano ad accogliere i turisti, come il Warwick Paradise Island (dal 21 novembre) o il Grand Hyatt Baha Mar (dal 7 dicembre). E il Governo locale, pensando soprattutto ai vicini americani, ha lanciato una grande iniziativa chiamata Beats (Bahamas Extended Access Travel Stay), cioè un permesso di residenza, valido un anno, per studenti o professionisti che vogliano abbinare remote working e costume da bagno.



Repubblica Dominicana

Ancora più “free” la Repubblica Dominicana, che dal 15 settembre non richiede più la prova di un test negativo, ma sottopone a test a campione i turisti che presentino qualche sintomi in aeroporto.



Perù

Si entra anche in Perù, dove resistono restrizioni in alcune province. Ma dal 1 novembre è di nuovo visitabile il grande complesso di Machu Picchu. A. L.