Anantara Veli Maldives lancia il pacchetto long stay per un anno

10:12

Debutta con l’Anantara Veli Maldives il programma nazionale di fidelizzazione Border Miles, che le Maldive stanno varando per far tornare i turisti bloccati dalla pandemia di Covid 19.

Si tratta di una formula che garantisce a possibilità di vivere un intero anno in un villaggio maldiviano, con servizi all inclusive comprensivi di trasferimenti aerei all’aeroporto di Malè.



L’iniziativa lanciata dal Paese con al collaborazione delle compagnie proprietarie dei complessi turistici delle isole si configura come una sorta di abbonamento annuale che permette un soggiorno di un anno continuativo o una serie di soggiorni per tutto il 2021 ad un prezzo fisso per tutto il periodo.