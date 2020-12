Egitto: le entrate turistiche sfiorano i 10 miliardi di dollari

17:24

La Banca centrale dell’Egitto ha evidenziato che le entrate per turismo nell’anno fiscale 2019-2020 sono state pari a 9,86 miliardi di dollari.

Come riportato da Agenzia Nova, la Banca centrale egiziana ha inoltre segnalato che il deficit delle transazioni correnti per l'Egitto nel 2019-2020 è stato di 11,2 miliardi di dollari rispetto ai 10,9 miliardi di dollari dell'anno precedente.



Gli afflussi netti di investimenti diretti esteri in Egitto sono stati pari a 7,5 miliardi di dollari nel 2019-2020, in flessione rispetto agli 8,2 miliardi di dollari dell'anno precedente.