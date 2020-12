Il Thailand Convention & Exhibition Bureau rilancia sul 2021

11:17

Il Thailand Convention & Exhibition Bureau presenterà all'Ibtm World Virtual di quest'anno tutte le azioni messe in atto per ripristinare l’arrivo dei viaggiatori business stranieri e le nuove pratiche a supporto della strategia relativa al segmento Mice nel 2021.

Il Tceb presenterà due video per aggiornare sulla situazione in Thailandia. Come riportato da Travel Daily News, il primo video on-demand ‘Thailand redefine ... experience the extraordinary’ presentato dal presidente di Tceb, Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, mette in evidenza l'entusiasmo dei fornitori thailandesi nel riconnettersi con potenziali clienti. Il secondo video ‘Journey to safe events: Thailand's measures to welcome events back’, presentato da Nichapa Yoswee, senior vice president - business di Tceb, mette in luce una serie di misure, sia in fase di attuazione che in fase di pianificazione, per riaprire gradualmente il Paese ai viaggiatori d'oltremare.

Il Governo thailandese ha annunciato che ci sono 11 categorie di viaggiatori esentate dal divieto di viaggio in Thailandia. Mentre la maggior parte di queste categorie riguarda gli stranieri con incarichi professionali in Thailandia, ma c'è anche una categoria riservata ai non thailandesi il cui ingresso si basa su un accordo speciale con il proprio Paese d'origine. Ad oggi la Thailandia ha accolto circa 50mila viaggiatori d'oltremare nell'ambito di questi programmi, inclusi gruppi provenienti da Cina, Giappone e Scandinavia. I loro arrivi, come la recente notizia di un vaccino che sarà pronto in Thailandia entro giugno 2021, sono notizie positive anche per il comparto Mice. Tceb presenterà anche la sua ultima campagna, 'Ease-Up', nata dalla collaborazione con 64 fornitori di 10 città, che offre un supporto finanziario ai viaggi del segmento Mice.