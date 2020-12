Chernobyl vuole diventare sito Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco

13:57

Tornato prepotentemente alla ribalta grazie alla serie tv ad esso dedicata, il sito di Chernobyl, in Ucraina, teatro di uno dei più terribili disastri nucleari che ha di fatto contaminato quasi tutta l’Europa nel 1986 fa parlare di nuovo di sé.

Il nuovo ministro della Cultura dell’Ucraina, Oleksandre Tkachenko, ha infatti rivelato in un’intervista di voler far partire per la cosiddetta Zona di esclusione di Chernobyl la candidatura a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.



Secondo Tkachenko, infatti, Chernobyl è uno dei territori più emblematici dell'Ucraina "ed è necessario preservarlo per l'umanità” ha detto.



La Zona di esclusione di Chernobyl circonda la centrale entro un raggio di 30 chilometri e in essa sono ancora presenti casolari e fabbricati abbandonati. Oggi Pripyat, il centro abitato allora più vicino al luogo dell'incidente, resta una città fantasma. La flora e la fauna della zona manifestano ancora i segni delle radiazioni, ma questo non intimorisce i turisti, che anche a seguito della popolarità della serie tv hanno iniziato a visitare la zona.