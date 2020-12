Un corridoio per i viaggiatori business: l'idea di Singapore

11:25

Dalla seconda metà di gennaio, Singapore tornerà a ricevere viaggiatori business grazie a un apposito “corridoio”. Secondo il progetto, annunciato dal ministero per il Commercio e l'industria, ai turisti d'affari sarà permesso di soggiornare e svolgere i meeting in apposite zone dell'aeroporto, senza bisogno della quarantena, e per un massimo di 14 giorni.

I primi accordi bilaterali sono attesi con Cina, Germania e Indonesia. Con lo stesso meccanismo, Singapore punta a creare una “bolla” protetta adiacente lo scalo, dove svolgere fiere e congressi. E ci sarebbero trattative per ospitare le prossima edizione del World Economic Forum, solitamente ospitato in Svizzera a Davos. A. L.