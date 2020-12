Let’s Go Back to Ireland, la campagna di Natale che invita a sognare l’Irlanda

12:10

L'Irlanda prepara il terreno per il rilancio del turismo dà il via oggi alla video campagna digital “Let’s Go Back to Ireland” con l’idea di costruire l’aspettativa per la ripresa nel 2021 dei viaggi internazionali.

Il concept è stato immaginato per veicolare un messaggio ottimista, che stimoli l’aspettativa, riconoscendo la complessità di questo momento, ma guardando, al tempo stesso al futuro. L’adattamento del claim per il mercato italiano sarà “Torniamo indietro. L’Irlanda sarà lì”, che riflette l’idea di fondo del video: tornare al piacere delle cose lasciate in sospeso, la cui bellezza è rimasta intatta, come se fosse in attesa delle persone che desiderano ammirarla, attraverso nuove avventure e scoperte.



“Questa campagna fa da prologo a quella che lanceremo non appena sarà possibile riprendere a viaggiare in sicurezza e che punterà su un concept incisivo, costruito attorno a una forte call to action” dice Ornella Gamacchio (nella foto), direttore per l’Italia di Turismo Irlandese.



Il video su cui è stata incentrata la campagna digitale sarà promosso a livello internazionale su 12 mercati: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Paesi Nordici (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda) ed Emirati Arabi Uniti.