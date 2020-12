L’incoming Uk fa i conti con le perdite dopo lo stop ai voli

16:32

Un duro colpo per il turismo inglese. Ukinbound fa i conti con i vari stop ai voli decretati dai diversi Governi nei confronti dell’Inghilterra e calcola il costo per l’incoming. Secondo le stime, il settore britannico vedrà andare in fumo 2,5 miliardi di sterline.

Questa la cifra delle spese in negozi, ristoranti, hotel e mete dello scorso dicembre. Da marzo il Regno Unito ha registrato un calo del 76% dei visitatori internazionali.



Come sottolinea travelmole.com, il settore è in agitazione anche perché, mentre Irlanda e diversi Paesi Ue hanno già stanziato fondi a sostegno del settore, il Regno Unito non avrebbe ancora varato iniziative mirate per il comparto travel.