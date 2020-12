Repubblica Dominicana, estesa al 30 aprile la copertura sanitaria gratuita per i turisti

11:24

La Repubblica Dominicana ha esteso fino al 30 aprile 2021 il piano di copertura sanitaria gratuita ai turisti che e soggiornano in hotel e resort approvati.

Il piano sanitario per il visitatore diventa effettivo al momento del check-in in hotel e copre tutte le emergenze mediche, inclusa l'infezione o l'esposizione a Covid-19 durante il soggiorno nel Paese.

Come riportato da Travelpulse, il piano copre anche visite ambulatoriali, ricoveri, medicinali, visite prolungate dovute a emergenze mediche, specialisti, visite presso centri sanitari in tutto il Paese, trasporto in caso di emergenza, spese ospedaliere e costi di eventuali penalità per i cambi di volo.



“Il piano di assistenza gratuita ai viaggiatori si è dimostrato un successo, poiché ci ha aiutato a posizionarci come destinazione sicura, dove i turisti possono vivere diversi tipi di esperienze con la tranquillità che esista un sistema sanitario preparato a prendersi cura di loro in caso di qualsiasi imprevisto, senza alcun costo a loro carico - ha spiegato David Collado, ministro del turismo -. Il Governo dominicano è impegnato nella riattivazione della nostra industria del turismo in modo efficiente e responsabile".