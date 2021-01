La svolta digital dei Musei Reali di Torino

21:00

Cinque mostre, 141mila visitatori e profili social in crescita: si chiude con questi risultati il 2020 dei Musei Reali di Torino, che a fronte di un ovvio calo della presenza fisica hanno potenziato la partecipazione digitale.

Oltre alle mostre e alla riapertura del Giardino Ducale dopo i lavori di recupero, i Musei hanno introdotto anche di una serie di percorsi e attività speciali come lezioni di yoga e disegno e iniziative serali.



Rafforzata anche la presenza online grazie allo spostamento sui canali social di parte delle attività: non a caso, tutti i profili registrano un notevole incremento (+55,6% su Instagram, +21,3% su Twitter e +16% su Facebook) anche grazie all'introduzione di nuove rubriche, appuntamenti speciali e webinar. "La sfida per il 2021 è rendere accessibili, anche virtualmente, nuovi contenuti capaci di moltiplicare le opportunità di conoscenza e di esperienza", spiega Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino. O.D.