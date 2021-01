08:01

Chiude l’ufficio dell’Ente del Turismo delle Isole Seychelles a Roma. Ad annunciarlo Monette Rose, direttrice dell’Ente per l’Italia, attraverso una nota inviata alla nostra testata.

Nella comunicazione, Rose ha anche annunciato la fine del suo incarico lo scorso 31 dicembre 2020.



La nota

“Il Covid-19 – ha scritto nella nota - ha rivoluzionato la nostra realtà e con tanta difficoltà per trovare una soluzione migliore è stata nominata un’agenzia di comunicazione che si occuperà del marketing per l’Ente e che presto vi sarà annunciata”.



Per il momento, ha aggiunto “gli attuali contatti sono ancora attivi fino a prossimo avviso”.