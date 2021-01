Rio de Janeiro cancella il Carnevale 2021

16:25

Non ci sarà nessun Carnevale a Rio nel 2021. Lo ha deciso il sindaco della città annunciando l’annullamento della manifestazione che in un primo tempo si era pensato di spostare al mese di luglio.

“Non ho mai nascosto la mia passione per il Carnevale e la chiara percezione che ho dell'importanza di questa manifestazione per la nostra città, ma mi sembra inutile immaginare che, a questo punto, avremo le condizioni per organizzare il Carnevale a luglio", ha detto il sindaco su Twitter secondo quanto riporta Hosteltur.



Previsto nel mese di febbraio, il carnevale era già stata rinviato a luglio dalle stesso scuole di samba vista la situazione della pandemia. Ma l’aggravarsi della condizione sanitaria del Paese, anche a causa della cosiddetta ‘variante amazzonica’ del virus, impone una scelta drastica. Organizzare un evento di questa portata, secondo il sindaco, non è possibile in soli sei mesi.



L’ultima edizione del Carnevale ha portato a Rio 2,1 milioni di visitatori, di cui 483mila stranieri per una ricaduta di 900 milioni di dollari.