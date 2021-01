Allarme in Inghilterra: la quarantena strozza il turismo

16:42

Il Wttc lancia l’allarme: le nuove misure al vaglio del Governo sulla quarantena potrebbero infliggere un duro colpo al comparto.

La proposta allo studio, come riporta travelmole.com, prevederebbe una quarantena alberghiera obbligatoria per i viaggiatori in arrivo da Paesi ad alto rischio come Sud Africa e Brasile. Non si sa ancora se la misura potrà o meno essere estesa anche agli arrivi da altri Paesi. Non si esclude nemmeno che la quarantena possa essere estesa anche ai residenti.



Il progetto prevederebbe che il costo della quarantena (calcolabile in circa 1000 sterline a testa) sia interamente a carico dei viaggiatori stessi.