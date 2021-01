Thailandia, il futuro nell'era post Covid all'insegna del turismo responsabile

21:00

Turismo responsabile al centro dei piani di sviluppo della Thailandia, che mira a mantenere il Paese fra le mete leader nel segmento lungo raggio.

Pubblicità

Tourism Authority of Thailand ha quindi messo in campo una serie di iniziative e attività per sviluppare nuove strategie basate sul concetto di ‘New Normal’, la nuova normalità che tutti dovranno approcciare nel periodo post-Covid.

Uno dei primi passi in questo senso è stato il recente ‘Responsible Tourism Webinar Presentation’ due appuntamenti con gli uffici Tat in tutto il mondo che hanno fatto focus su sei nuovi itinerari turistici responsabili: Krabi-Trang, Kanchanaburi-Samut Songkhram, Nakhon Si Thammarat-Phatthalung, Mae Hong Son-Chiang Mai, Nan-Chiang Rai e Chanthaburi-Trat.



I due incontri sono parte del progetto, attualmente in corso, ‘RT in Action for the New Normal Travellers’ volto a formare i responsabili marketing Tat e i rappresentanti di otto uffici, che coprono 18 mercati, sulla promozione di opportunità turistiche responsabili in Thailandia.