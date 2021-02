Gran Bretagna: la ripresa a tappe verso un'estate 'quasi normale'

10:03

Il Regno Unito si prepara a un’estate turistica ‘quasi normale’.

Dal 17 maggio sarà possibile viaggiare all'estero e riprendere a volare. E gli inglesi saranno liberi da restrizioni per volare nel Mediterraneo quest'estate, anche se ancora non si sa se i Paesi dell’area saranno pronti a riceverli.

Dal 21 giugno, secondo quanto riportato da Preferente, non ci saranno più restrizioni in Gran Bretagna, ovviamente ammesso che i vaccini continuino a funzionare come adesso e le varianti del virus non cambino le carte in tavola.

La ripartenza inizia l'8 marzo con il ritorno a scuola; dal 12 aprile ci saranno altre attività in bar e ristoranti e potrebbero riaprire gli alberghi. Continueranno ad esserci restrizioni che verranno ulteriormente ridotte il 17 maggio, data dalla quale potrà riprendere il turismo outbound. Infine, come riportato dal Governo, dal 21 giugno la normalità potrà essere ripristinata praticamente in tutte le attività, turismo compreso.

Per quanto riguarda i controlli negli aeroporti, non sembra che le misure attualmente in atto saranno ridotte in modo significativo.

In Gran Bretagna, praticamente tutti i settantenni sono stati vaccinati e ora vengono vaccinati quelli di età superiore ai 65 anni.