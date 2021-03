L’Arabia Saudita rilancia: un progetto turistico da 3 miliardi in montagna

14:21

Un nuovo megaprogetto di sviluppo turistico è pronto a partire in Arabia Saudita. Il Paese, che sta cercando di diversificare lo sviluppo economico, ha infatti lanciato attraverso il suo fondo sovrano, il Public Investment Fund, un investimento di circa 3 miliardi di dollari per realizzare un complesso turistico nella regione montuosa nella provincia meridionale di Asir.

Il progetto, che comprenderà la realizzazione di 2.700 camere d’albergo e 1.300 unità residenziali, si svilupperà in un’area che comprende Al-Soudah, la vetta più alta dell'Arabia Saudita, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società incaricata del progetto di sviluppo in un’intervista a Bloomberg.



L’obiettivo è sviluppare Soudah e Rijal Alma, trasformandole in una meta turistica per tutto l’anno che contribuisca al Pil saudita nella misura di 7,7 miliardi di dollari Usa entro il 2030. L'azienda mira ad attirare 2 milioni di visitatori all'anno entro il 2030 e la prima fase potrebbe essere completata entro il 2023.