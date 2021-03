Il ministro del Turismo greco incontra Garavaglia e rilancia sulla cooperazione

11:10

Grecia e Italia ancora più vicine dopo l’incontro virtuale fra Haris Theocharis, ministro del Turismo greco e il ministro Massimo Garavaglia.

Theocharis ha fatto riferimento all'importanza dei nuovi strumenti che il nostro Paese ha riguardo all'apertura del turismo greco di quest'anno, ovvero vaccinazioni e test rapidi, ma anche al modo in cui la Grecia si prepara a promuovere questa apertura.

Il ministro greco ha poi fatto riferimento agli insegnamenti che il settore turistico ha appreso dal difficile anno passato e a come si possano utilizzare durante la stagione turistica di quest'anno.



Inoltre, Theocharis ha invitato Garavaglia a visitare il Paese, magari in occasione della 66a Riunione del Comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che si terrà in giugno ad Atene.

Da parte sua, Garavaglia ha sottolineato la necessità di un'ulteriore collaborazione a livello di Unione europea per quanto riguarda i certificati di vaccinazione, specificando la volontà da parte italiana di prolungare la stagione estiva, ma anche di aprire il turismo verso l’estero e non solo quello domestico.



Anche il ministro del Turismo italiano ha sottolineato l'importanza di ripristinare i voli per un ritorno graduale alla normalità. Infine, i due ministri hanno convenuto di proseguire la stretta cooperazione sulle questioni relative alle relazioni bilaterali tra i due Paesi a livello di Unione europea.