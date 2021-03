New York toglie la quarantena obbligatoria per gli arrivi nazionali

21:00

Niente più quarantena obbligatoria per gli arrivi nazionali a partire da aprile: è la decisione comunicata dal governatore di New York, Andrew Cuomo, che apre le porte ai viaggiatori provenienti da altri Stati americani.

Il provvedimento non riguarda invece i viaggiatori internazionali, per i quali la quarantena rimarrà obbligatoria anche dopo il 1 aprile.



Per tutti, ricorda Travel Agent Central, sarà comunque obbligatoria la compilazione del modulo sanitario per i viaggiatori oltre al rispetto delle linee guida di sicurezza che includono l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento sociale. O. D.