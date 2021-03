Super Nintendo World, apertura fissata per il 18 marzo

17:29

L'attesa è finita, il sogno diventa realtà: stando a quanto riporta TimeOut, il 18 marzo aprirà - dopo diversi slittamenti (l'inaugurazione era prevista il 4 febbraio ma la situazione d'emergenza dovuta alla pandemia ha costretto al rinvio) - il Super Nintendo World, la nuova area tematica dedicata a Super Mario inserita all'interno degli Universal Studios Japan di Osaka.

Dal Castello di Bowser a quello della principessa Peach fino alle montagne russe ispirate a Mario Kart, tante le attrazioni così come gli scenari che permetteranno ai visitatori di catapultarsi in una giocosa realtà interattiva, a tu per tu con i propri beniamini.



Agli ospiti degli Universal Studios Japan verrà richiesto di attenersi ai protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Nell'attesa di visitare il Super Nintendo World di persona, è possibile assaporarne la magia collegandosi a questo link. L. F.