In Cina apre il primo Polar Bear Hotel ed è polemica

19:32

Non senza polemiche, ha aperto in Cina un hotel molto particolare. Si trova all'interno dell'Harbin Polarland, un parco tematico dove adesso è possibile soggiornare avendo una vista sugli animali 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Si tratta del primo hotel al mondo dedicato agli orsi polari, un ambiente artificiale che obbliga gli orsi a vivere in una gabbia di vetro tra ghiacci sintetici e luci che ne spettacolarizzino la quotidianità. Da qui le proteste degli animalisti che ritengono tutto ciò un crudele intrattenimento.



Sebbene i vertici del parco rispondano che vi sono degli ampi spazi esterni, è pur vero che - come sottolinea la Peta - questi animali artici non possono vivere in un hotel.



Come riporta independent.co.uk, sebbene sia visibile come ciò risulti innaturale, l'albergo è andato sold out già nel periodo di prova con prezzi che oscillano tra i 240 e i 295 euro a notte. G. G.