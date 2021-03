La Spagna ai turisti: “Siate prudenti o non venite”

14:38

Molto più di un consiglio ai turisti che intendono andare in vacanza. La Spagna mette le cose in chiaro e avverte che lo spazio Schengen resterà aperto, secondo le indicazioni della Commissione europea, ma chiede ai viaggiatori in arrivo nel Paese di essere prudenti.

Come riporta preferente.com, l’avvertimento è arrivato dal ministro del turismo Reyes Maroto. Che ha anche chiesto, oltre alla prudenza, di non viaggiate se è possibile.



Il titolare del dicastero ha anche evidenziato le difficoltà di far comprendere agli Spagnoli che i turisti possono recarsi nel Paese ma i cittadini non possono muoversi al suo interno.