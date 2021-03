Giappone, il viaggio della fiaccola per le Olimpiadi blindate

09:50

È partito in Giappone il viaggio della fiaccola olimpica per i Giochi che saranno ricordati come diversi da tutti i precedenti.

Le Olimpiadi di Tokyo, previste nel 2020, si terranno a partire dal 23 luglio di quest’anno in un’edizione del tutto particolare, perché a causa dell’emergenza sanitaria in corso il Comitato organizzatore ha deciso che non potranno arrivare in Giappone turisti stranieri. I biglietti già venduti saranno rimborsati.



Malgrado la perdita economica fortissima, calcolata in 150 miliardi di yen, il Paese vuole fortemente che le competizioni vengano disputate.



Da qui la partenza della fiaccola che nel corso di 121 giorni attraverserà 47 prefetture del Giappone. Anche in questo caso, le restrizioni non permetteranno al pubblico di seguire il viaggio dei tedofori dal vivo: il viaggio della fiaccola sarà trasmesso in live streaming sul sito web dell’evento.