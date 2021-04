08:03

Vacanza vaccino incluso. Si allunga l’elenco dei Paesi che offrono (o hanno intenzione di offrire) l’inoculazione del siero ai turisti, dopo aver immunizzato la popolazione.

L’ultimo caso è quello delle Maldive, Paese per cui il Turismo è fondamentale e pesa per il 67% sul Pil. La priorità resta quella di vaccinare la popolazione, ma dopo questa fase l’arcipelago ha intenzione di immunizzare anche i visitatori.



Come spiega corriere.it, per Mauritius la vaccinazione è gratuita e si ottiene con il visto. Il Paese ha infatti deciso di immunizzare tutti i visitatori di lungo periodo con più di 18 anni. Per il momento la misura riguarda chi ha in programma di trascorrere almeno 180 giorni sull’isola, ha già prenotato l’alloggio e può dimostrare di avere un reddito in un altro Paese.



Caraibi: al via da maggio

Ha già una data di partenza la campagna dei Caraibi, che offriranno le vacanze vaccino incluso da maggio. Sono già iniziate le operazioni per racimolare le dosi necessarie. E anche le isole Vergini hanno un serbatoio di siero da destinare ai turisti.



Già noto alle cronache il caso degli Emirati Arabi, che da qualche tempo offrono la possibilità di ricevere il siero anche ai visitatori.



Idem per la Russia, che ha consentito anche ai turisti l’immunizzazione con Sputnik; con tanto di viaggi organizzati che prevedono l’inoculazione. Simile il caso della Serbia.



In Alaska invece si partirà da giugno, con i vaccini direttamente negli aeroporti per far ripartire il turismo.



Meta di turismo vaccinale interno è invece la Florida, dove la campagna è andata avanti in maniera spedita e ha attirato visitatori da tutti gli Stati Uniti: una possibilità messa a disposizione dalla gestione di Washington dell’inoculazione dei vaccini.