Romania: nel castello di Dracula vaccini gratis per i turisti

È stato reso celebre da Bram Stoker, che vi ha ambientato il suo romanzo gotico dedicato al principe delle tenebre. È il castello di Bran, meglio conosciuto come il castello di Dracula, una delle location turistiche più visitate della Romania. Ora, per risollevarsi dalla crisi dovuta alla pandemia, ha avuto un’idea originale: trasformarsi in un centro di vaccinazione anti-Covid per i turisti, operativo solo nei fine settimana.

Ecco dunque che i visitatori potranno ricevere gratuitamente una dose di vaccino Pfizer senza nemmeno dover fissare un appuntamento; come spiega rainews.it riceveranno un “certificato di vaccinazione al Castello di Bran” e potranno visitare anche la mostra di strumenti medievali di tortura.

Il centro per ora opererà solo per un mese ma, nel caso di aumento di adesioni, potrà restare aperto per altri due.