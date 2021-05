12:07

Per viaggiare in Spagna in sicurezza e costantemente aggiornati su protocolli da adottare, norme da rispettare, eventuali divieti e restrizioni, Turespaña (l'Ufficio del Turismo spagnolo) invita turisti, agenti di viaggi e tour operator a consultare il portale Travelsafe che, in vista delle riaperture e dell'estate, presenta nuove funzionalità interattive.

Grazie agli aggiornamenti sarà possibile conoscere tutte le restrizioni per regione, e studiare tutte le modalità per spostarsi in tranquillità riducendo i rischi di contagio. Travelsafe offre mappe interattive, check list, articoli e infografiche scaricabili, video e guide. La nuova funzionalità è disponibile in 4 lingue (spagnolo, inglese, francese e tedesco) e per 50 paesi.



Dal suo lancio, il microsito ha registrato più di 2 milioni di visite e Turespaña intende incrementare la campagna di comunicazione sulla sicurezza dei viaggi. M. T.