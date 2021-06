La Norvegia riapre i confini: dal 24 giugno via libera con il Green Pass europeo

15:29

La Norvegia inizia a riaprire i suoi confini. Da oggi i viaggiatori provenienti da alcuni Paesi considerati sicuri, oltre a quelli provenienti dalla Danimarca con un certificato ‘green pass’ non dovranno effettuare la quarantena in ingresso.

Dal prossimo 24 giugno, inoltre, tutti i residenti nell’Unione Europea in possesso del green pass con un codice QR verificabile potranno entrare nel Paese senza quarantena.



Al momento i Paesi considerati sicuri, in verde sulla mappa del ministero della Salute norvegese, sono molto pochi, ma dal prossimo 5 luglio la Norvegia comincerà ad utilizzare lo stesso criterio di colori definito dall’Unione Europea.



Fino a nuove disposizioni, invece, i viaggiatori provenienti da destinazioni fuori dalla Ue, da Schengen e dal Regno Unito non possono accedere nel Paese.