11:18

È fissato per l’11 luglio il primo volo nello spazio di Sir Richard Branson. Con la sua Virgin Galactic, che da poco ha ottenuto il placet della Faa, il miliardario britannico si appresta così a battere di pochi giorni il rivale Jeff Besoz e la sua Blue Origin. Il patron di Amazon, infatti, ha programmato il decollo per il 20 luglio.

“La finestra di volo per la missione Unity 22 si apre l’11 luglio” ha annunciato in una nota Virgin Galactic. Trasmessa in live streaming, la missione Unity 22 sarà il ventiduesimo test di volo per VSS Unity e il quarto volo spaziale con equipaggio della compagnia.



La missione

Sarà anche il primo volo con equipaggio in cabina, che includerà, oltre a Branson, due piloti e quattro specialisti di missione, che avranno il compito di valutare l’esperienza di viaggio.



“Credo davvero che lo spazio appartenga a tutti noi - ha dichiarato Branson -. Dopo oltre 16 anni di ricerca, ingegneria e test, Virgin Galactic è in prima linea in una nuova industria spaziale commerciale, che è destinata ad aprire lo spazio all’umanità e cambiare il mondo per sempre. Una cosa è avere il sogno di rendere lo spazio più accessibile per tutti, un’altra è trasformare quel sogno in realtà. Sono onorato di aiutare a convalidare il viaggio che i nostri futuri astronauti intraprenderanno e garantire che offriremo un’esperienza unica”.