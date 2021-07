Anguilla, aggiornate le regole per l’ingresso dei vaccinati

14:22

Anguilla aggiorna i protocolli di ingresso per i viaggiatori vaccinati. Dal primo luglio, infatti, l’ingresso è consentito a tutti coloro che hanno completato il processo di immunizzazione (ne sono esenti i minori di 18 anni e le donne in gravidanza). L’ultima dose del vaccino deve essere stata somministrata 21 giorni prima dell’arrivo sull’isola.

I vaccini approvati dall’autorità di Anguilla sono 4: Pfizer/BioNtech, Oxford/Astrazeneca, Moderna e Janssen (Johnson and Johnson).



La nota dell’Anguilla Tourist Board precisa: “I viaggiatori internazionali devono richiedere il permesso di ingresso su www.ivisitanguilla.com e devono presentare un test rt-PCR COVID-19 negativo con tampone rinofaringeo prelevato 3-5 giorni prima dell'arrivo sull'isola. La prova della vaccinazione deve essere caricata sulla domanda di ingresso: la carta/identificazione rilasciata legalmente dal paese che somministra il vaccino sarà esaminata dalle autorità anguillane per garantirne l'autenticità. Le domande non saranno accettate oltre le ore 12:00am EST (ore 18:00 italiane) del giorno prima del giorno di arrivo. Per avere assistenza sul portale per la pre-autorizzazione al viaggio, i visitatori possono inviare un'e-mail a visitanguilla@gov.ai (bisogna attendere fino a 12 ore per una risposta); o chiamare il numero 1-264-584-2710 o 1-264-497-5666 tra le 8:00am (ore 14:00 italiane) le 07:00pm EST (ore 01:00 italiane)”.



Inoltre tutti i visitatori saranno testati all’arrivo senza addebito e dovranno restare in hotel in attesa dei risultati, consegnati generalmente entro 12 ore. Se il test sarà negativo, non ci saranno restrizioni ai movimenti.