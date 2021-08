08:04

New York segue le orme dell’Unione europea. La città potrebbe essere la prima negli Stati Uniti a introdurre l’obbligo di esibire il certificato di vaccinazione per l’accesso agli esercizi pubblici al chiuso.

Secondo quanto scritto dal New York Times e riportato da Ansa.it, la norma che istituisce l’obbligo del pass dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore dal sindaco Bill de Blasio e dovrebbe rifarsi, nella forma, ai provvedimenti adottati da Italia e Francia.



Si parte questo mese

Il pass sarà richiesto nei ristoranti e nelle palestre, sia ai clienti che ai dipendenti.



La misura dovrebbe entrare in vigore già entro agosto per poi diventare definitiva, dopo una fase di transizione, nel mese di settembre, quando riapriranno gli istituti scolastici e le strade della metropoli si ripopoleranno di lavoratori.