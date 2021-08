Uk: azione legale contro la quarantena per chi arriva dai Paesi in lista rossa

15:36

La disposizione della quarantena per i viaggiatori in arrivo dai Paesi inseriti dal Regno Unito in ‘lista rossa’, anche se vaccinati e negativi al test, sarebbe illecita, almeno secondo uno studio legale londinese che ha intentato un’azione proprio contro il Governo Uk.

Oltre al discorso della privazione della libertà, c’è anche un altro aspetto che è chiamato in causa, come riporta travelmole.com: quello dei costi. La quarantena, infatti, è completamene a carico del viaggiatore. Ma nel corso delle settimane il prezzo di un soggiorno in quarantena è lievitato, passando da 1.750 a 2.285 sterline.



Ora lo studio legale sta chiedendo i danni per coloro che sono stati completamente vaccinati e siano stati costretti alla quarantena anche a fronte di test negativo.