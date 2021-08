Giamaica, il Governo vara nuove restrizioni: cosa cambia per i turisti

17:29

Arriva la stretta in Giamaica per contenere la diffusione del Covid-19. In una conferenza stampa, svoltasi mercoledì 9 agosto, il primo ministro Andrew Holness ha annunciato l’introduzione immediata di nuove restrizioni, che rimarranno in vigore fino al 31 agosto.

La misure prevedono, si legge su Travel Weekly, il coprifuoco nei seguenti orari: dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì; dalle 18 alle 5 del mattino, il sabato; e dalle 14 alle 5, la domenica.



Le spiagge sono chiuse dalle 6 del mattino alle 16, dal lunedì al sabato, e dalle 6 alle 13, la domenica.



Le mascherine devono essere sempre indossate.



I bar possono operare al 50% della capienza e con il rispetto del distanziamento sociale, mentre sono chiusi i locali notturni, le palestre, i ristoranti e gli zoo.



I matrimoni sono limitati a 50 partecipanti e gli eventi pubblici possono avere un pubblico di massimo 30 persone.



Le indicazioni per i turisti

Se i casi non diminuiranno, ha spiegato il premier, “non sarà possibile alcun movimento durante il giorno”. Per quanto riguarda i turisti, nello specifico, questi saranno tenuti a rispettare i ‘Resilient Corridors’ che collegano le coste Nord e Sud dell’isola e a rimanere nelle strutture alberghiere per tutta la durata del loro soggiorno.



Sarà possibile visitare solo le attrazioni turistiche certificate dal Jamaica Tourist Board come ‘Covid-19 Resilient Licensed’ e situate all’interno dei Resilient Corridors. L’elenco completo dei sito è disponibile sul sito dell’Ente.