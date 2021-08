Stati Uniti sferzati dalla tempesta tropicale Henri, stato d'emergenza a New York

10:10

Salgono a mille i voli in partenza annullati in tutta l'area di New York a causa della tempesta tropicale Henri che, dopo aver toccato terra nel Rhode Island, sta flagellando la costa nordorientale degli Stati Uniti. Ingenti i danni a New York, dove è stato evacuato un maxi concerto a Central Park e, come spiega Radio24, sono allagate numerose stazioni della metropolitana.

Il governatore Cuomo ha mobilitato 500 uomini della Guardia Nazionale ma tutta la costa è sferzata da ondate alte fino a 6 metri; Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza oltre che per New York, anche per Connecticut e Rhode Island. "Stiamo monitorando da vicino la situazione" ha detot in conferenza stampa.