L'Oman riapre agli stranieri e lancia il portale b2b VisitOman.om

12:17

L'Oman Tourism Development Company, ha recentemente presentato VisitOman.om, portale turistico riservato a informazioni e prenotazioni online.

Nella prima fase, la registrazione è riservata ai partner del trade sui diversi mercati internazionali e ai player del mercato turistico omanita. Salim bin Mohammed Al Mahruqi, ministro del Patrimonio e del Turismo, ha spiegato che: “il lancio di 'VisitOman.om' è un passo importante che si allinea alla ‘Oman Vision 2040’ e ai piani di diversificazione economica. La piattaforma coinvolgerà la filiera turistica locale, in collaborazione con i nostri partner, e diventerà un elemento determinante per sostenere il progetto di investimenti nel turismo promosso dal Sultanato con l’ obiettivo di attrarre 11,7 milioni di turisti nel 2040, di cui 5 milioni internazionali. Questa piattaforma è anche in linea con il piano di rilancio adottato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali".



Il lancio di VisitOman.om arriva mentre il Sultanato si prepara a riaprire le porte ai turisti stranieri a far data dal 1 settembre.