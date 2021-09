Usa, si valuta la riapertura ai turisti europei vaccinati

12:24

Gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di riaprire ai turisti stranieri vaccinati. Questo quanto riferito alla Cnn dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Secondo quanto spiegato da Psaki, riporta travelpulse.com, l’amministrazione Biden sarebbe già al lavoro per permettere almeno ai viaggiatori internazionali completamente immunizzati di visitare il Paese. Le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali rimarranno in vigore fino a nuovo avviso, ma, ha spiegato Psaki, la Casa Bianca starebbe studiando nuovi protocolli per consentire ai cittadini europei vaccinati e a quelli di altre aeree approvate di soggiornare negli States.



Verso la svolta?

Una mossa di avvicinamento, in particolare, verso i leader europei che hanno riaperto i propri Paesi ai turisti Usa e che nei giorni scorsi hanno manifestato il loro malcontento, denunciando una “mancanza di reciprocità” nella gestione dei viaggi leisure.



“L’amministrazione sta lavorando con le agenzie federali per sviluppare una politica di viaggio internazionale coerente e sicura - ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca -. Non sono ancora state prese decisioni, ma è un processo in corso”.