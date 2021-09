La Vallonia cala i suoi assi, dal rebranding ai 'Visit Wallonia Tourism Days'

di Isabella Cattoni

15:29

Turismo all’aria aperta, escursioni in bicicletta, trekking e visita ad abbazie, piccoli borghi e città d’arte. Ma anche un’ottima tradizione culinaria associata a un’ospitalità di livello: la rilancia tutti i suoi punti forti e si prepara alla prossima stagione con una marcia in più.

Il compito di calare il poker d’assi della regione belga è spettato a Silvia Lenzi (nella foto insieme a Romano Simonelli), italian market manager, che insieme a Romano Simonelli ha presentato tutte le novità a Milano nel corso di un appuntamento finalmente in presenza.

“Durante quest’ultimo, difficile anno non ci siamo mai fermati - ha spiegato la manager -. Abbiamo sempre cercato di mantenere vivo l’interesse del mercato e del trade attraverso una serie di dirette Facebook che hanno riscosso grande interesse. Adesso siamo pronti a ripartire, con un nuovo logo, VisitWallonia.be, e con i ‘Visit Wallonia Tourism Days’, che dal 7 al 9 ottobre consentiranno a una selezione di operatori di tornare ad apprezzare ‘sul campo’ le potenzialità della regione”.



In programma anche la partecipazione a TTG Travel Experience, “Quest’anno con uno stand di 32 metri quadrati e quattro co-espositori: gli uffici del Turismo di Tournai, Mons e Namur e il t.o. Dimensione Europa”. In Fiera la Vallonia presenterà la sua offerta e le brochure in italiano, realizzate per approfondire la conoscenza di alcune delle località ‘cult’ della regione. “In più – aggiunge Lenzi – abbiamo una nuova brochure dedicata ai viaggi in camper, un segmento che sta riscuotendo sempre maggiore successo fra gli italiani”.



Presenti alla serata anche alcuni tour operator attivi sulla destinazione. Fra gli altri, Sonia Di Gregorio di Kel12, Fabio Chisari di Azonzo Travel e Davide Giovanetti di Bici&Vacanze.