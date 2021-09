Madrid “a un passo dalla normalità”: tolti i limiti di capienza al chiuso

12:02

Via ai limiti di capienza in bar, ristoranti, discoteche e spazi chiusi nella Regione di Madrid. L’annuncio arriva dalla presidente Isabel Díaz Ayuso. La misura sarà effettiva da lunedì 4 ottobre. Ayuso, come riporta ilsole24ore.com ha anche annunciato che “siamo a un passo dal tornare a com’era prima della pandemia”.

Inoltre a Madrid non sarà obbligatoria nemmeno la mascherina al chiuso se la distanza tra le persone sarà di almeno 1,5 metri. Anche altre Regioni del Paese, di recente, hanno annunciato drastici allentamenti delle misure di contenimento. Da oggi, ad esempio, la Navarra rimuoverà i limiti di capienza al chiuso.