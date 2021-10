Le Filippine puntano sugli eventi internazionali

12:36

Due banchi di prova prima della riapertura totale. Le Filippine si affidano al richiamo internazionale della Clipper Round The World Yacht Race e del Global Summit World Travel & Tourism Council per recuperare terreno dopo il crollo degli arrivi turistici dovuti alla pandemia.

La prestigiosa regata è in calendario il prossimo febbraio a Luzon (Subic Bay), mentre la nuova edizione del grande convegno turistico si terrà a Manila dal 14 al 16 marzo 2022. “Da lì in poi confidiamo di recuperare velocemente terreno - dichiara Gerard Panga (nella foto), direttore del Dipartimento del turismo delle Filippine per l’Europa Settentrionale e Meridionale - dal momento che, prima dell’irrompere del Covid, il nostro Paese risultava fra gli italiani quello col più alto tasso di preferenza nel Sud-Est Asiatico. Vogliamo procedere per passi graduali e sicuri, onde non subire nuove battute d’arresto”.



Per il momento sono state individuate zone dell’arcipelago Covid-free, coincidenti anche con le tre isole maggiori, nelle quali l’offerta è stata sorretta sia attraverso il turismo interno, sia con ingenti investimenti statali (170 milioni di euro di sussidi, più altri 101 per le piccole medie imprese). Da ottobre sono poi state allentate anche le misure di quarantena per i Paesi con il minor tasso d’incidenza Covid.



Alberto Caspani