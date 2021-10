Apre a Dubai il museo delle cere Madame Tussauds

13:20

Dubai ha appena inaugurato la sua versione del Madame Tussauds, il celebre museo delle cere che da Londra è sbarcato in 25 luoghi tra Europ, Stati Uniti, Asia e Oceania.

Il Tussauds di Dubai, come riportato da La Repubblica, si trova in una delle isole artificiali che stanno sorgendo nell'Emirato.

Le sessanta statue, tutte create a Londra in circa sei mesi da un team di venti artisti, rappresentano personalità i cui nomi sono anche il risultato di un'indagine condotta dalla direzione del museo.



Comprendono al momento l'ex presidente Donald Trump con Melania, ma escludono il successore Joe Biden, che potrebbe però aggiungersi in futuro.

Ci sono poi la regina Elisabetta, il presidente cinese Xi Jinping, gli attori Tom Cruise, Will Smith, Vin Diesel e Jackie Chan la modella-influencer Kylie Jenner, la cantante Rihanna, Cristiano Ronaldo e David Beckham ancora in casacca Juve il primo e separato dalla moglie Victoria il secondo.

E poi Leo Messi, Lewis Hamilton e il fighter del passato, Mohammed Alì. E poi, una manciata di stelle di Bollywood, in ossequio all'India.