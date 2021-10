Arabia Saudita: da Rimini la conquista del mercato italiano

08:47

"Comincia da Rimini la conquista del mercato europeo da parte di Saudi Tourism Authority. A confermarlo è il suo portavoce Abdullah Bin Azzam Al Dakhil, che nell'ultima edizione di TTG Travel Experience ha trovato il contesto ideale per rivolgersi a chi è in cerca di una destinazione al di là di quanto il mercato di settore abbia conosciuto sino ad ora. "Un'Arabia Saudita ben lontana dallo stereotipo di Paese desertico e chiuso su se stesso - spiega il communication manager della Sta - perché accessibile ora in ogni sua regione, dalle montagne innevate di Tabuk ai fondali del Mar Rosso, passando per oltre 10mila siti archeologici di eccezionale valore documentario…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)