Israele allenta le restrizioni per l'ingresso dei viaggiatori

15:40

Israele sta allentando le restrizioni sostituendo i test Pcr pre-partenza con test a flusso laterale o antigene.

Il Governo, come riportato da TTG Media, ha infatti deciso che dallo scorso venerdì passeggeri in arrivo possono presentare un risultato di test ‘lateral flow’ negativo effettuato nelle 24 ore precedenti il viaggio in luogo di un test Pcr negativo effettuato entro 72 ore dall'arrivo.

I passeggeri che arrivano all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e in altri punti di ingresso alla frontiera dovranno comunque sottoporsi a un test Pcr all'arrivo e rimanere in isolamento fino alla ricezione dei risultati, che avverrà entro 24 ore. La decisione di cambiare test è stata presa perché i test lateral flow sono molto più economici dei test Pcr.