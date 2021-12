Disneyland Paris apre le vendite per il 2022-2023

14:21

Disneyland Paris è già proiettato verso la stagione 2022-2023. Da oggi infatti il parco alle porte di Parigi dà il via alle vendite dei pacchetti con arrivo dal 31 marzo 2022 al 29 marzo 2023.

L’avvio delle vendite consente di bloccare il miglior prezzo per un soggiorno per la primavera/estate in un hotel Disney con un acconto del 15%; il saldo potrà essere pagato in più rate entro 10 giorni dalla partenza. Inoltre, rimane la possibilità di cancellare e/o modificare senza costi la prenotazione fino a 7 giorni dalla data di arrivo.



Con l’apertura vendite sarà anche disponibile una gamma rivisitata di Formule per i pasti con alcune novità: le Formule Standard e Plus pensione completa avranno incluso un pasto aggiuntivo da consumare durante il soggiorno e sarà disponibile una nuova formula Extra Plus, solo per la pensione completa, che include oltre ai pasti principali anche degli snack durante la giornata e un pasto con i Personaggi Disney.



A rendere il soggiorno più magico contribuiranno anche le novità di prodotto in arrivo

nel corso del 2022, prime tra tutte i festeggiamenti del 30° anniversario di Disneyland Paris e l’apertura di ‘Avengers Campus’, una nuova area tematica con attrazioni, ristoranti e boutique totalmente dedicata agli Avengers.

Monica Astuti, country head di Disneyland Paris Italia, in occasione delle festività di fine anno rivolge un messaggio a tutti di agenti di viaggi italiani che da sempre svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione: “La collaborazione con gli agenti di viaggi è un pilastro della nostra strategia commerciale sul mercato italiano e siamo riconoscenti del prezioso lavoro che svolgono ogni giorno, nonché della passione e dell’entusiasmo che continuano a dimostrare nei confronti della destinazione. Crediamo inoltre nella formazione, ricca di roadshow interattivi e nella app dedicata, fondamentale per poter consigliare al meglio i clienti e offrire loro un’esperienza indimenticabile. Il nostro più sincero grazie va a tutti loro”.