L’Ema autorizza il vaccino Novavax: “Convincerà gli indecisi”

15:31

L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha autorizzato il vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto dalla società statunitese Novavax. Si tratta del quinto siero autorizzato nel Vecchio Continente, dopo quelli di Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Johnson &Johnson.

Nuvaxovid (NVX-CoV2373), riporta Corriere.it, è un vaccino a base di proteine ricombinanti e potrà essere somministrato dai 18 anni in su.



I trial clinici condotti fino a oggi hanno dimostrato un’efficacia comparabile ai vaccini a tecnologia mRna come Pfizer e Moderna, ma restano ancora incognite sul fronte delle varianti, in particolare per quanto riguarda Omicron.



In una nota ufficiale – pubblicata sul sito dell’Ema – si legge: “Attualmente sono disponibili dati limitati sull'efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron”.



La sicurezza e l’efficacia del vaccino, prosegue la nota, “continueranno a essere monitorate man mano che viene utilizzato in tutta Europa, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e ulteriori studi da parte dell’azienda e delle autorità europee”.



Come funziona

Il vaccino prevede la somministrazione di due dosi a distanza di 3 settimane l’una dall’altra.



Secondo l’Ema, Nuvaxovid potrebbe “convincere gli indecisi”. A differenza dei vaccini a mRna, spiega l’Agenzia, il siero contiene una versione di una proteina che si trova sulla superficie del SARS-CoV-2 (la proteina spike), che è stata prodotta in laboratorio. Contiene anche un 'adiuvante', ovvero una sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino.



Quando a una persona viene somministrato il vaccino, il suo sistema immunitario identificherà la proteina come estranea e produrrà difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di essa. Se, in seguito, la persona vaccinata entrerà in contatto con il SARS-CoV-2, il sistema immunitario riconoscerà la proteina spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Gli anticorpi e le cellule immunitarie potranno proteggere dal Covid-19 lavorando insieme per uccidere il virus, impedire il suo ingresso nelle cellule del corpo e distruggere le cellule infette.