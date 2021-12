Le Isole Cook puntano sulla sostenibilità: Sieni Tiraa nominata Sustainable Tourism Manager

19:30

Sostenibilità sempre più al centro della strategia dell’Ente del Turismo delle Isole Cook. Cook Islands Tourism Corporation ha nominato Sieni Tiraa Sustainable Tourism Manager, dando così vita a una nuova carica governativa dedicata in toto allo sviluppo e alla realizzazione di politiche pensate per il turismo sostenibile.

L’obiettivo, spiega l’ente in una nota, "è quello di fornire una guida chiara per le azioni da intraprendere circa infrastrutture turistiche, eventi, formazione e diversificazione del turismo, come ad esempio incrementare la collaborazione con l’industria cinematografica, potenziale davvero interessante per l’arcipelago".



L’Ente del turismo sta, inoltre, collaborando con il National Environment Service per fornire programmi che mirano a conservare la biodiversità e migliorare le funzioni dell'ecosistema, oltre che per monitorare e diffondere informazioni sulle Ong locali che si dedicano al riciclo e alla gestione dei rifiuti.



Negli ultimi anni, attraverso l’utilizzo di questionari rivolti ai visitatori internazionali, alle aziende ed alla comunità locale, sono stati acquisiti numerosi dati per migliorare l'esperienza degli ospiti, conoscere le sfide e le opportunità che devono affrontare le imprese turistiche, comprendere i vari costi e benefici associati al settore.



Questi tre corpi di ricerca hanno consentito di sviluppare il 'Te Ara Akapapa’anga Nui- Cook Islands National Sustainable Development Agenda 2020+', il piano nazionale che intende guidare la strategia turistica, la progettazione e l'uso di indicatori efficaci del contributo del turismo allo sviluppo sostenibile per i prossimi 100 anni.



"Come sottolineato dal riconoscimento Best in Travel 2022, le Isole Cook si stanno orientando fortemente nella direzione della sostenibilità – afferma Nick Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation -. Sono sempre più numerosi i consumatori consapevoli del loro impatto sull'ambiente, soprattutto come viaggiatori. Sono orgoglioso, quindi, che una nazione piccola come leCook si stia dimostrando tanto lungimirante, come dimostra la creazione di una figura manageriale come quella di Mrs. Tiraa che, all’interno dell’ente governativo, avrà sia le competenze che l’autorità per ideare e sviluppare precise politiche atte alla realizzazione di una gestione sostenibile e moderna del turismo nell’Arcipelago. Davvero una decisione attuale oltre che assolutamente necessaria".