Canada: l’inbound non riprenderà prima del terzo trimestre 2022

09:21

Il settore del travel in Canada resterà senza le entrare dall’estero ancora per diverso tempo. Secondo le previsioni del ministro del turismo Randy Boissonault è improbabile che gli arrivi da oltreconfine possano riprendere prima del terzo trimestre 2022.

Una prospettiva che ha il suo effetto anche sulle entrate del Paese, come sottolinea travelmole.com: i viaggi nazionali sono infatti una fonte importante per il settore, ma difficilmente potranno colmare la parte mancante legata al turismo internazionale, secondo quanto affermato da Beth Potter, ceo della Tourism Industry Association of Canada.