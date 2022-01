Turismo in sicurezza, le Filippine rilanciano con la workation

10:29

Far ripartire il turismo attraverso la 'workation'. È questa l'idea delle Filippine per rilanciare il settore nel 2022: ricominciare dai viaggiatori domestici per spingerli a trasformare una casa sulla spiaggia, magari in prossimità di un diving e in una zona ricca di attrazioni, nella propria postazione di lavoro.

Non è da dimenticare quanto sia rilevante il turismo per l'economia del Paese; basti pensare che, secondo i dati del Philippine Statistics Authority, nel 2019 ha inciso per circa 50 miliardi di dollari, rappresentando approssimativamente il 13% del Pil.

Nel corso del 2020, poi, il crollo degli arrivi dall'estero (-82%) e una significativa perdita anche sul turismo interno (-78%). Oggi le Filippine guardano al futuro con ottimismo e il 2022 vuole essere l'anno della risalita attraverso modelli di sviluppo sostenibile e combinazioni di turismo leisure e business.



Il nuovo trend del momento

La workation è uno dei trend che si sono sviluppati durante la pandemia e, come ha spiegato Bernadette Romulo-Puyat, ministro del Turismo filippino ad arabnews.com, il focus di un viaggio nelle Filippine rimane quello di offrire agli ospiti un'esperienza di alto livello, lontana dalle logiche del turismo di massa. In linea con questa filosofia e con il crescere del lavoro da remoto, questa tendenza può divenire cruciale per la rinascita post-Covid. G. G.