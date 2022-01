Croazia, crescono le presenze negli hotel

19:35

Colpo di reni per gli hotel in Croazia. La destinazione registra 50mila turisti per Capodanno, con presenze pari anche a 5 volte quelle dello scorso anno per alcune strutture.

Come riporta agenzianova.com, del totale dei visitatori 30mila sono stranieri e la maggior parte si è recata in Istria e nel Quarnero.



Tuttavia il numero totale dei turisti si presenta ancora minore rispetto al Capodanno 2020, l’ultimo prima dello scoppio della pandemia, quando la cifra totale arrivò a 60mila.



Per quanto riguarda i bacini, la maggior parte degli stranieri è arrivata da Germania, Slovenia e Austria.