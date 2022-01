11:39

Nuove regole per l’ingresso in Israele. Il Paese ha annunciato le nuove normative, che consentiranno tra l’altro l’ingresso ai cittadini italiani dal prossimo 9 gennaio. Le regole consentiranno infatti l’accesso nel Paese degli stranieri vaccinati e/o guariti provenenti dalle nazioni ‘arancioni’ (categoria in cui rientra anche l’Italia)

Le procedure per l’ingresso

Come riporta un comunicato, la procedura di ingresso prevede la compilazione di un modulo online per ogni singolo passeggero a questo link. E ancora, un test Pcr entro le 72 ore prima dell’ingresso o un antigenico entro le 24 ore precedenti da effettuarsi nel Paese di provenienza. Inoltre, al momento dell’ingresso sarà richiesto un ulteriore test Pcr, con isolamento per 24 ore o fino a quando non arriverà il risultato.