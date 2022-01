Thailandia, tassa d'ingresso da 9 dollari per supportare il turismo

10:07

Supportare il turismo attraverso una tassa a carico dei visitatori stranieri. È questo il provvedimento preso dalla Thailandia che, a partire da aprile, introdurrà una fee da 9 dollari che verrà investita per 'riparare i danni' fatti al settore dalla pandemia.

Le restrizioni imposte per contenere i contagi hanno impattato fortemente sull'economia del Paese, facendo registrare le peggiori performance degli ultimi 20 anni.



Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, i 9 dollari verranno inclusi nella tariffa aerea e spesi successivamente per dare una spinta alla travel industry. Secondo quanto si legge su news.abs-cbn.com, le aspettative per il 2022 parlano di ricavi che oscillano tra i 39 e i 54 miliardi di dollari, di cui 24 miliardi generati dai viaggiatori in arrivo dall'estero che, secondo le stime, saranno circa 5 milioni. G. G.