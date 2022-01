Abu Dhabi celebra l'anno d'oro di Yas Island

08:00

Per Yas Island, l’isola dei parchi tematici di Abu Dhabi, il 2021 è stato un anno trionfale. In occasione del giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti il gioiello del Golfo ha conseguito più di 50 premi ed encomi internazionali, tanto da essere ormai riconosciuto come destinazione di punta del Medioriente per esperienze turistiche e leisure.

Fra i titoli vinti spiccano i premi World’s Leading Theme Park e Middle East’s Leading Theme Park per il polo Ferrari World, mentre allo Yas Waterworld è stato attribuito il riconoscimento Middle East’s Leading Water Park, replicato nella categoria turistica dal complesso Warner Bros. World Abu Dhabi. “Siamo onorati di aver ricevuto così tanti e prestigiosi premi - ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, chairman della dmc Miral - ma questi non sono che la dimostrazione del nostro costante impegno verso l’eccellenza in ogni settore del turismo”.

Alberto Caspani